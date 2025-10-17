Barcelona vs. Girona: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 9 de LaLiga en Montjuic?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona vs. Girona EN VIVO: se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona (España), por la fecha 9 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 09:15 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Si bien el técnico azulgrana, Hansi Flick, vuelve a contar con Lamine Yamal y Fermín López, ambos recuperados de sus respectivas lesiones, la lista de pacientes en la enfermería azulgrana ha aumentado tras el parón por selecciones.

Dani Olmo y Robert Lewandowski sufrieron sendas lesiones musculares con España y Polonia, respectivamente, que se suman a la baja de Raphinha, que no se ha recuperado como se esperaba de su lesión en el bíceps femoral.

Estos tres jugadores no estarán a disposición de Flick contra el Girona y, difícilmente, jugarán el clásico contra el Real Madrid del próximo 26 de octubre, lo que obliga al técnico germano a exprimir el fondo de armario de su plantilla.



Barcelona vs Girona: altas y bajas para la fecha 9 de LaLiga 2025-26

Barcelona cuenta otra vez con Lamine Yamal y Fermín, mientras que son bajas por lesión Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski, Olmo, Joan García, Ter Stegen y Gavi.



Por el lado de Girona, están a disposición Abel Ruiz, Jhon Solís y Viktor Tsygankov, Vladyslav Krapyvtsov y Joel Roca. Se pierden el cotejo Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Ounahi y Van de Beek (lesión) y Francés e Iván Martín.



¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Girona EN VIVO por la fecha 9 de LaLiga 2025-26?

El partido del Barcelona frente a Girona fue programado para el sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 55 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Girona EN VIVO por la fecha 9 de LaLiga 2025-26?

En Perú , el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 09:15 a.m.



, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 09:15 a.m. En España , el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 4:15 p.m.



, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 4:15 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 09:15 a.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 09:15 a.m.

En Chile, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 11:15 a.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 10:15 a.m.



En Venezuela, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 10:15 a.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 11:15 a.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 11:15 a.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 11:15 a.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 11:15 a.m.

En México (CDMX), el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 08:15 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Barcelona vs. Girona comienza a las 10:15 a.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Girona EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Barcelona vs Girona: alineaciones posibles

Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenki De Jong, Marc Casadó; Bardghji, Pedri González, Alejandro Balde; y Marcus Rashford.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Solís, Witsel, Portu, Bryan Gil; y Vanat.

Barcelona vs. Girona: últimos resultados

05/10/2025 | Sevilla 4-1 Barcelona – LaLiga

01/10/2025 | Barcelona 1-2 PSG – Champions League

28/09/2025 | Barcelona 2-1 Real Sociedad – LaLiga

04/10/2025 | Girona 2-1 Valencia – LaLiga

26/09/2025 | Girona 0-0 Espanyol – LaLiga

23/09/2025 | Athletic Club 1-1 Girona – LaLiga