Polémica mundial: no funcionó el VAR y Barcelona anotó tras penal dudoso contra Lamine Yamal

El árbitro Busquets Ferrer no pudo revisar el polémico penal a Lamine Yamal en el Barcelona vs Rayo Vallecano.
Barcelona empató 1-1 ante Rayo Vallecano por la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Un gol de penal de Lamine Yamal a los 39 minutos permitió al Barza marcharse con ventaja al término del primer tiempo que se disputó en Vallecas.
El penal llegó tras un derribo dentro del área de Pep Chavarría sobre Lamine Yamal, que engañó con su disparo desde los doce pasos al portero argentino Augusto Batalla.
A los 38 minutos del encuentro, Lamine Yamal cayó dentro del área tras disputar el balón con Pep Chavarría ante el abucheo de los hinchas de Rayo Vallecano.
Al no existir tecnología del VAR durante el primer tiempo debido a fallas, el árbitro Busquets Ferrer siguió firme en su decisión para que Yamal marque con un remate de zurda.
Barcelona sumó así con siete puntos, dejando al Real Madrid en el liderato de LaLiga.
Rayo Vallecano vs Barcelona: así arrancaron en duelo
Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Izi Palazón, Pathé Ciss, Unai López, Álvaro García; Pedro Díaz, Jorge De Frutos.
Barcelona: Joan García, Jules Kounde, Eric García, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Franke De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferrán Torres.