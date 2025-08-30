Barcelona vs. Rayo Vallecano: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de LaLiga 2025-26?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona vs. Rayo Vallecano se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 3 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El equipo del Barcelona, pendiente del futuro del centrocampista Fermín López y con la baja de última hora de Gavi por molestias en la rodilla derecha, buscará sumar el pleno de tres victorias -ahora contra el Rayo- antes del parón por los partidos de las selecciones nacionales.

La tienda del FC Barcelona jugará su tercer partido consecutivo como visitante antes de estrenarse como local el próximo 13 o 14 de septiembre contra Valencia. Todavía no está confirmado si se disputará en el Spotify Camp Nou ya que todo dependerá de si el club obtiene antes de esa fecha la licencia de primera ocupación para que el recinto de Les Corts pueda albergar encuentros oficiales.

¿Cómo llegan Barcelona y el Rayo Vallecano a la jornada 3 de LaLiga EA Sports?

El cuadro culé llega de derrotar 3-2 a Levante en la fecha pasada. Por su parte, el club rayista viene de golear 4-0 al Neman por la UEFA Conference League.

¿Cuándo y dónde juegan Rayo Vallecano vs Barcelona en vivo por LaLiga EA Sports?

El partido está programado para este domingo 31 de agosto en el Estadio de Vallecas. El recinto tiene una capacidad para 14,708 espectadores.

¿A qué hora juegan Rayo Vallecano vs Barcelona en vivo por LaLiga EA Sports?

En Perú , el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m. En España , el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En Chile, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 3:30 p.m.

En Argentina, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Rayo Vallecano vs Barcelona comienza a las 4:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Rayo Vallecano vs Barcelona en vivo?

El partido del Barcelona ante Rayo Vallecano será transmitido por las señales de ESPN, Movistar LaLiga (España) y Disney+.

Rayo Vallecano vs Barcelona: alineaciones posibles

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz, Isi, De Frutos; Álvaro y Camello.

FC Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Lamine Yamal; Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres.