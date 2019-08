Ex entrenador del Real Madrid y de España criticó duramente a Lionel Messi. | Fuente: ABC / AFP

Para muchos, Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo en vigencia. Aunque, claro, el debate de su lucha por el puesto con Cristiano Ronaldo es algo común. Hay, incluso, quienes consideran a alguno de los dos el mejor de la historia. José Antonio Camacho no es uno de ellos.

El ex entrenador de la Selección de España brindó una entrevista a ABC, en la que criticó duramente al argentino. Si bien admitió su talento, usó como argumento la falta de una Copa del Mundo, basándose en su nacionalidad.

"Messi es un muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo, ni de la historia, si eres argentino y no ganas un Mundial. Hay países con menos tradición y no ganar un Mundial puede ser menos significativo, pero Argentina es una primera potencia", dijo.

Pero su respuesta no quedó ahí. "No, sin un Mundial, Messi no puede ser el mejor. No haber ganado un Mundial es algo que, los argentinos, a Lionel Messi, siempre se lo van a reprochar", complementó.

Para el también ex DT del Lisboa y del Real Madrid, el mejor de la historia es Diego Maradona: "No estuvo en los clubes necesarios para ganar en la Champions League, pero por su velocidad, su regate y su gol es el mejor jugador que jamás he visto. ¿Cómo se puede jugar así? Y además mandaba. En el campo era él quien mandaba. Si, con el talento que tenía, se hubiera tomado su carrera tan en serio como Cristiano y Messi, todavía hoy estaría en activo y dando más de una tarde de gloria".

Eso sí, aseguró que, en un hipotético caso, no lo dejaría ir de su equipo. "Le mantendría, sin ninguna duda. Rompe el partido en cualquier momento. Puede haber una total igualdad entre los dos equipos pero él es él y desequilibra de repente la balanza. Y encima yo parecería un buen entrenador", declaró.

Otras opiniones

José Antonio Camacho, quien dirigió a la 'Roja' entre 1998 y 2002, también se refirió al ex Real Madrid y actual jugador de la Juventus, Cristiano Ronaldo: "Lo conozco desde Portugal. Mi primer partido como entrenador del Benfica fue contra el Sporting. Le vi jugar y le dije a mi ayudante, Pepe Carcelén: «¿Tú has visto lo que yo he visto?». Ya entonces era buenísimo y súper profesional. Como Messi".

Finalmente, sobre Neymar, afirmó que "necesita volver a estar en la cumbre. Él sabe que su salida del Barça y su paso por el PSG no han sido positivos para su carrera, y ahora mismo le falta este plus que tienen Cristiano y Messi para estar otra vez entre los mejores del mundo. Si es inteligente, se centrará y hará las cosas bien, porque donde vaya tendrá una espada sobre su cabeza y, si no cumple, su carrera peligrará".