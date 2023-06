Lionel Messi sobre su etapa en el PSG: "Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba"

Lionel Messi será nuevo jugador del Inter Miami. La decisión del astro argentino está tomada y solo faltan cerrar detalles para que todo esté cerrado de manera oficial. El próximo capítulo en la carrera del siete veces ganador del Balón de Oro se desarrollará en la MLS, escenario posterior a su ciclo en el PSG.

Lionel Messi formó parte del Paris Saint-Germain los dos últimos años, un periodo que el ‘crack’ calificó como “difícil”, a pesar del intermedio que significó ganar el Mundial Qatar 2022 con Argentina.

“La verdad que el primer año fue muy difícil por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que eso marcó un poco a todos los equipos en general, marcó un poco la temporada, con una competición tan importante en el medio por primera vez. Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás” reveló el delantero en entrevista con ‘Sport’ y ‘Mundo Deportivo’.

Lionel Messi y su etapa en el PSG

El 29 de agosto de 2021, Lionel Messi hizo debut con el PSG enfrentando al Reims por la Ligue 1. Casi dos años y varios encuentros más tarde, el astro mundial dejará París para emprender una nueva aventura en Estados Unidos.

En total, Messi disputó 74 partidos con la camiseta del Paris Saint-Germain, marcando 32 goles y repartiendo 35 asistencias. También conquistó tres títulos, sin embargo, resaltó que no fue “feliz” en el elenco francés.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el colegio. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también (de ir a Inter Miami), para “reencontrarme” con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”, manifestó el argentino.

Lionel Messi con destino al Inter Miami

Lionel Messi jugó un total de 853 partidos en el fútbol europeo a nivel de clubes. Sus registros son espectaculares: 704 goles y 303 asistencias. Es el máximo artillero histórico en las ligas ‘top’ de Europa, máximo asistente histórico, cuenta con 38 títulos colectivos.

Su ciclo en el 'Viejo Continente' concluye con cuatro títulos de Champions League, siendo el último en 2015. El Inter Miami de la MLS será su nuevo reto, equipo que actualmente marcha en la parte baja de su competición.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino", apuntó el delantero.

