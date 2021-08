Lionel Messi se fue del Barcelona y ahora apunta al PSG. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Se sienten pasos. PSG y los representantes de Lionel Messi han cerrado casi todos los detalles del futuro contrato del jugador con el club parisino y el equipo francés espera que el delantero llegue a la capital este domingo, indica el diario L'Équipe.



El rotativo galo añade, con fuentes argentinas, que el reconocimiento médico de Lionel Messi en el PSG podría tener lugar por la tarde o el lunes por la mañana, "muy temprano".



Desde la capital francesa señalan que una última reunión este domingo debería de cerrar definitivamente la negociación entre Messi y el PSG. De esta manera, 'Leo' tendría nuevo equipo para la temporada 2021-22.

Messi, con pie y medio dentro del PSG

Lionel Messi no aguantó las lágrimas en su despedida del Barcelona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Andreu Dalmau

Según sus fuentes, el elenco galo se puso en contacto con el entorno del jugador elúltimo jueves, el mismo día en que se anunció su no continuación con Barcelona, y el viernes el entrenador, Mauricio Pochettino, habló con su compatriota para presentarle su proyecto.



En su rueda de prensa de despedida este mediodía, el atacante argentino de 34 años de edad, admitió que hay conversaciones con el cuadro de Parque de los Príncipes.



"PSG es una posibilidad. Sinceramente, a día de hoy, a esta hora, no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron. Todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente", dijo Lionel Messi.

De concretarse su fichaje a la liga francesa, 'Leo' jugaría nuevamente al lado de Neymar, con quien compartió vestuario en Barcelona entre 2013 y 2017. (EFE)

