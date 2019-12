Presidente de Barcelona sobre Lionel Messi: "Me gustaría firmarle un contrato más" | Fuente: EFE

Uno de los grandes deseos de los hinchas de Barcelona para cuando llegue el 2021 será indudablemente que la estrella máxima del equipo Lionel Messi renueve contrato. Eso lo sabe muy bien el presidente del club, Josep Bartomeu, quien desde ya ha mostrado su deseo de poder hacerle un contrato más a la 'Pulga'.

"Me gustaría firmar un contrato más con Messi. Tiene aún mucho recorrido y no tiene problema en seguir en el Barça. No tengo duda de que jugará aquí hasta que se retire, es su compromiso", afirmó Bartomeu en Catalunya Radio.

El máximo dirigente del club además dijo que el deseo no solo es de él, sino también de Messi. "Dice que ya hablaremos cuando avancen las temporadas. Acabará cuando él quiera. Ojalá pueda firmarle un nuevo contrato a Messi. Yo sí acabaré, pero a Leo le queda aún mucho. Tiene el derecho a decidir cuándo quiera acabar. Este es su club, el de su vida", agregó.

Finalmente Bartomeu señaló que el capitán de la Selección de Argentina aún tiene para dar mucho más, pero mientras tanto Barcelona debe ir preparando a las jóvenes promesas para cuando él no esté. "A Messi, que tiene 32 años, aún le queda mucho. Además tenemos el talento joven que llega de la Masia. Ansu Fati ha renovado, pero también está Aleñá, Frenkie de Jong que acaba de llegar. Hay que preparar el futuro con jugadores más jóvenes. El día que deje de jugar Messi, el juego será diferente", concluyó.