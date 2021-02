Barcelona recibe al Cádiz por la jornada 24 de LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona vs. Cádiz se enfrentan este domingo 21 de febrero en el Camp Nou por la vigesimocuarta fecha de LaLiga. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 08:00 a.m. (hora peruana / 10:00 a.m. de Argentina) y será transmitido por DirecTV Sports (610 y 1610). Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.



No está en su mejor momento el Cádiz, pero aspirar a ganar al Barza por segunda vez en una misma temporada. En la élite, es motivación suficiente como para encontrar su mejor versión e intentar repetir aquel 2-1 de la primera vuelta en el Ramón de Carranza.

Aunque ahora se mide a un cuadro azulgrana que está mucho mejor que entonces, en cuanto a LaLiga se refiere. Los de Ronald Koeman vienen de encajar una dura derrota de 1-4 ante el PSG en el Camp Nou por la Champions League, calificado por el entrenador como “un baño de realidad”.

Pero, en la competición doméstica, acumulan siete victorias consecutivas y van a por la octava. Además, en el Camp Nou, vapulearon al Deportivo Alavés mostrando la mejor cara. Este Barcelona, no obstante, tiene altibajos constantes, tiene doble versión y el Cádiz ya sabe sacarle los colores.

En el conjunto local siguen sin disponer de Ronald Araújo, Philippe Coutinho, Sergi Roberto ni Ansu Fati, por lesión, aunque Koeman aseguró que Gerard Piqué, tras regresar como titular ante el PSG, está bien de su rodilla y apunta de nuevo a estar en el once inicial.

El tropiezo del Atlético frente a Levante le permite pensar en reducir diferencias con el líder de la clasificación, aunque su diferencia actual es todavía de nueve unidades.

ALINEACIONES PROBABLES:

Barcelona: Marc André Ter Stengen; Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Miralem Pjanic, Frenkie De Jong, Pedri, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Martin Braithwaite.

Cádiz: Jeremías Ledesma; Issac Carcelén, Marcos Mauro, Pedro Alcalá, Alfonso Espino; Salvi, Fali, Jon Ander Garrido, Alberto Perea; Anthony Lozano, Álvaro Negredo.

📝 #LaPrevia del #BarçaCádiz



Nuestros números jugando fuera de casa:



✅ 4 victorias

💢 2 empates

❌ 5 derrotas



⚽️ 9 goles a favor

🥅 18 goles en contra#NuncaNosDeisPorMuertos pic.twitter.com/io82RXUv3Q — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 20, 2021