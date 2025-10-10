Últimas Noticias
Messi despide a Miguel Ángel Russo, el fallecido entrenador de Boca Juniors

Lionel Messi, campeón mundial con Argentina.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

En Argentina, además de un sinfín de mensajes del mundo del deporte, también despidieron a Miguel Ángel Russo figuras de la cultura y el deporte.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, despidió a través de sus redes sociales a Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors fallecido el miércoles a los 69 años.

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", escribió el futbolista del Inter Miami a través de la red social Instagram.

El saludo de Messi sigue al de varias figuras y referentes del fútbol internacional, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien a través de la misma plataforma lamentó "profundamente" el fallecimiento de Russo y lo describió como "un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó".

"Más allá de todos sus títulos, nos quedan su impresionante fortaleza y espíritu de lucha", añadió Infantino.

En Argentina, además de un sinfín de mensajes del mundo del deporte, también lo despidieron figuras de la cultura y el deporte, entre ellos el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

