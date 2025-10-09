Argentina vs Venezuela: ¿qué canal transmite el amistoso de fecha FIFA en Miami?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela se enfrentará este viernes a Argentina en un partido amistoso que marcará el inicio de su proceso de renovación de la plantilla y de la dirección técnica, tras quedar fuera del Mundial de 2026, y servirá a la Albiceleste de preparación para la cita de EE.UU., México y Canadá.



El encuentro será el debut del exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo como técnico interino de la 'Vinotinto', en sustitución del argentino Fernando 'Bocha' Batista, que concluyó su ciclo sin lograr que el conjunto venezolano llegara a su primer Mundial.

Entretanto, Argentina contará con la presencia de Lionel Messi y con el estreno de Facundo Cambeses (Racing Club), Lautaro Rivero (River Plate) y Aníbal Moreno (Palmeiras de Brasil).



Argentina vs Venezuela: ¿Cómo llegan ambos al amistoso de fecha FIFA en Miami?

Argentina llega a esta instancia tras clasificar al Mundial 2026. Sumó 38 puntos y se ubicó en el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

Venezuela, por su parte, pedió 6-3 ante Colombia de local y perdió la chance de acceder al repechaje.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Venezuela en vivo por el amistoso de fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium en Miami, en Estados Unidos. El recinto tiene una capacidad para 65.326 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela en vivo por el amistoso de fecha FIFA?

En Perú , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:00 p.m. En España , el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 2:00 a.m. (Sábado 11 de octubre)

, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 2:00 a.m. (Sábado 11 de octubre) En Colombia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:0 p.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Venezuela comienza a las 9:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Argentina vs Venezuela en vivo por TV?

El partido de Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional, será transmitido en Argentina por Telefe y TyC Sports.

Argentina vs Venezuela: Alineaciones posibles

Argentina: Walter Benítez; Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Nahuel Molina, Marcos Senesi, Leonardo Balerdi; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Venezuela: Joel Graterol; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero; Bryant Ortega, Cristian Cásseres Jr, Telasco Segovia, Ender Echenique; Jovanny Bolívar, Alejandro Marqués, Jesús Ramírez.

Argentina vs Venezuela: últimos resultados

Argentina:

Ecuador 1-0 Argentina

Argentina 3-0 Venezuela

Argentina 1-1 Colombia

Venezuela:

Venezuela 3-6 Colombia

Argentina 3-0 Venezuela

Uruguay 2-0 Venezuela