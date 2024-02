Lionel Messi lamenta no haber jugado en Hong Kong: "Una lástima, siempre quiero estar"

El pasado fin de semana Lionel Messi estaba pactado a jugar -con el Inter Miami- un amistoso contra un combinado de futbolistas de Hong Kong en la gira asiática de su club.

Sin embargo, Lionel Messi se quedó en el banco de suplentes debido a una lesión. Hubo indignación debido a que el estadio lució repleto para ver al crack argentino en acción con el Inter Miami, pero esto no se dio. En redes sociales, cientos de fanáticos reclamaron en redes sociales.

Es por ello que Messi fue consultado en conferencia de prensa en relación a su ausencia en dicho encuentro. 'Leo' manifestó sentirse dolido por no darle una alegría a sus hinchas en esa parte del continente asiático.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

La palabra de Lionel Messi en el Inter Miami. | Fuente: @InterMiamiCF

Lionel Messi se prepara para un nuevo amistoso

"Son cosas de fútbol, lamentablemente. En cualquier partido puede suceder que uno tengoa una lesión. No pude estar y es una lástima. Siempre quiero participar y estar", indicó el ocho veces ganador del Balón de Oro.

En tanto, fue consultado en relación a que sí jugó el duelo contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, en donde su club cayó 6-0.

"Jugué para ver cómo me sentía. Me dijeron que tenía un edema algo cargado, pero que no había lesión. Por eso fue que probé e intenté. Luego, la molestia seguía estando", sostuvo Lionel Messi. Su equipo se mide este miércoles (5:00 a.m. hora peruana al Vissel Kobe de Andrés Iniesta en Tokio).

En tanto, el organizador del amistoso del Inter Miami en Hong Kong se había comprometido a que el exBarcelona y PSG jugaría al menos 45 minutos, declaró el ministro de Deportes de dicho país ante el descontento provocado por la ausencia del jugador en el campo.

Se declaró "extremadamente decepcionado" y amenazó con retirar los 1,9 millones de euros (unos 2 millones de dólares) de financiación pública al organizador del evento, Tatler Asia, un medio especializado en moda y estilo de vida.

"Una de las principales condiciones de nuestro acuerdo de financiación con Tatler Asia era que participara en el partido durante al menos 45 minutos, salvo por razones relacionadas con su estado físico y su seguridad", insistió.

NUESTROS PODCAST

El cáncer aumentará un 77% en el mundo

Según un último estudio, el cáncer aumentará en el mundo en un 77%, especialmente en los países más pobres. ¿A qué se debe esto?, el Dr. Elmer Huerta nos explica.