Carlos Zambrano: "Si quisiera, podría jugar hasta los 40 años, pero no tengo las ganas"

Carlos Zambrano es considerado como uno de los mejores centrales de los últimos años. Sin embargo, en la última temporada no mostró su mejor versión. Esto llevó a la dirigencia de Alianza Lima a no contar con sus servicios para el 2024.

Mientras espera una propuesta, el Káiser confesó -en conversación con Sergio Peña- que ha tenido momentos complicados y que ha tenido que "tomar impulso" para salir. Además, indicó que podría jugar hasta los 40 años, pero no tiene las ganas de hacerlo.

"Soy realista y sincero. La tengo clara. Hay momentos en los que te dejas estar un poco en tu carrera. No siempre vas a estar en subida. Hay momentos que bajas y tienes que tomar impulso para salir", indicó en un primer momento.

"Si yo quisiera, podría jugar hasta los 40 tranquilo. Si me cuido, si me pongo bien en forma, lo voy a hacer, pero no tengo las ganas de llegar hasta los 40 años. Mis respetos para Paolo (Guerrero) que llega a esa edad", complementó.

Luego, al ser consultado sobre cuándo se retiraría del fútbol, afirmó que en dos o tres años lo ve fiable, pues desea disfrutar de su familia.

"Ya está. Uno quiere disfrutar más de la familia. Tengo para dos o tres años más, exagerando. Con dos años estoy feliz, con tres es complicado (...) Hay momentos que uno tiene que dejar el fútbol, no que el fútbol te deje a ti", enfatizó.

Carlos Zambrano y su salida de Alianza Lima

Carlos Zambrano fue considerado como uno de los mejores refuerzos de la temporada 2023. Es más, demostró su jerarquía en los primeros partidos de la Liga 1, donde marcó dos goles de cabeza.

Sin embargo, se empezó a ver un tema recurrente en el futbolista y que se notó a final del año: su no presencia en la mayoría de encuentros de altura. Ante esto, la dirigencia tomó la decisión de no contar más con el futbolista, situación que no le agrado al experimentado central.

“En un par de semanas definiré mi futuro. Yo tengo contrato con Alianza y tengo que resolver primero esos problemas en casa. Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa. Nadie me comentó nada, simplemente me bajaron el dedo”, sostuvo en el programa FUTMAX League de Liga 1 Max.

Carlos Zambrano debutó en el fútbol profesional con la camiseta de Schalke 04. Luego pasó por St. Pauli, Eintracht Frankfurt, Rubin Kazan, PAOK, Basilea, Dinamo Kiev y Boca Juniors.

