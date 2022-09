Lionel Messi ha ganado la Ligue 1 en PSG. | Fuente: EFE

Lionel Messi acaba contrato en el PSG a fines de junio de 2023 y la directiva de su conjunto ya trabaja para que el atacante argentino permanezca por más años.

Y es que según reporta la Cadena Ser por medio de su página web, la dirigencia del PSG le ofrecerá un nuevo contrato (1+1) a Lionel Messi. Buscará su firma hasta mediados del año 2024, con la opción que el internacional con la Selección de Argentina se quede hasta 2025. Ultiman detalles para hacerle llegar esta propuesta.

Además, el citado medio español da cuenta en relación a las condiciones económicas que en Parque de los Príncipes quieren brindarle a Messi, seis veces ganador del premio Balón de Oro.

El nuevo contrato de Lionel Messi en PSG

Lionel Messi llegó al PSG a costo cero en 2021. | Fuente: EFE

Las mismas no distan mucho de las actuales: serán 30 millones de euros los que 'Leo' ganará por temporada, cifra similar a lo que percibe en la actualidad.

Por otra parte, el también exjugador del Barcelona y nacido en Rosario no fue parte del penúltimo entrenamiento de su elenco de cara al duelo frente al Niza por la liga francesa de primera división. No obstante, su presencia no está en duda.

Fue el entrenador de Lionel Messi en el PSG, Christophe Galtier, quien dio cuenta del por qué una de sus estrellas no se ejercitó.

"En cuanto a Leo, está de vuelta con nosotros, pero volverá mañana (hoy viernes). Viajó mucho porque sus dos partidos con Argentina los jugó en Estados Unidos", señaló en conferencia de prensa.

Messi y su presente en el PSG

Además, agregó que "así que quería darle 48 horas de descanso después de los dos encuentros que disputó. Está bien, tenemos buenas noticias. Está feliz y marca goles, todo está bien".

Hay que tener en cuenta que Messi viene de anotar dos dobletes en las victorias de Argentina ante Jamaica y Honduras por amistosos internacional en fecha FIFA. Está entonado en la previa al Mundial Qatar 2022.

