Pochettino dirige por primera vez a Lionel Messi. | Fuente: PSG Inside

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, no dio este viernes una fecha para el debut oficial de Lionel Messi y aclaró que tienen jugadores que "brillan por sí solos", pero que aún no son "un equipo".



"Todavía no tenemos un equipo, tenemos un equipo con jugadores que brillan por sí solos y el tremendo desafío es que esos nombres jueguen como un equipo y se comporten con naturalidad, disciplina y organización", dijo el técnico de Lionel Messi en rueda de prensa previa a la segunda jornada de la liga francesa entre el PSG ante Estrasburgo.



Asimismo, el estratega de Messi en la tienda parisina agregó que "queremos un equipo no solo en la imágenes en las redes (sociales), sino en la exigencia del día a día".

Messi ya entrena con la camiseta del PSG

Lionel Messi firmó con el PSG hasta mediados de 2023. | Fuente: PSG Inside

El también exestratega del Tottenham respondió a varias preguntas sobre 'Leo', quien acaba de cumplir su segunda jornada de entrenamiento.



¿Cuándo debutará? "Hay que ir paso a paso para que se sienta bien. Hace un mes jugó la final de la Copa América, tiene que debutar en las mejores condiciones", señaló, sin dar más pistas sobre su posible debut.



No obstante, el club volverá a presentar al jugador en el césped del Parque de los Príncipes, antes del encuentro ante el Estrasburgo, junto a los otros cuatro fichajes de este verano: Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.



"He visto a un Lionel Messi muy maduro, al jugador que todos conocemos", agregó Mauricio Pochettino.



Sobre la recepción del futbolista, sostuvo que todo el mundo ha visto lo impresionante que ha sido. "Ha sido como la casa del Gran Hermano, lo hemos visto todo prácticamente en vivo", señaló en alusión al gran despliegue mediático del PSG por la llegada de la 'Pulga'. (EFE)

