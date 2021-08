Lionel Messi firmó un contrato de dos años en el PSG. | Fuente: AFP | Fotógrafo: STEPHANE DE SAKUTIN

Javier Tebas, presidente de LaLiga, opinó este jueves que la marcha de Lionel Messi del Barcelona al PSG y de la competición española ha sido "un poco traumática" e ironizó diciendo que el club catalán tiene "gente muy inteligente tomando decisiones y en las ultimas decisiones que están tomando se nota".



Tebas analizó el acuerdo "histórico y excepcional" logrado para su proyecto de la 'Liga Impulso' junto con el fondo de inversión internacional CVC para el que se han desmarcado Real Madrid, Barcelona (excuadro de Lionel Messi) y Athletic Club de Bilbao.



"Al Barcelona le correspondían 275 millones de euros de este acuerdo, pero tiene gente muy inteligente tomando decisiones y en las ultimas decisiones que están tomando se nota", ironizó el presidente de LaLiga, que lamentó la marcha de Messi del campeonato español.

Messi, con la cabeza puesta en el PSG

Tras enfrentarse en LaLiga, Lionel Messi tendrá como compañero a Sergio Ramos. | Fuente: PSG Inside

"No conozco los números del Barcelona para reducir su masa salarial, aunque con ese 15% si hubiese aceptado este tipo de financiación tendrían casi 40 millones que ayudarían a que tuviese una plantilla más competitiva", refirió en conferencia de prensa.



"Es evidente que siempre queremos tener a los mejores en la Liga española. Se fue Neymar, se fue Cristiano y ahora se ha ido 'Leo'. Ha sido una salida un poco traumática porque durante un mes todo iba bien y en una tarde se cae. Duele que se vaya Messi pero hemos trabajado mucho para que el valor de nuestros derechos no caiga", manifestó.



Asimismo, indicó que el club culé "no se quedó sin Lionel Messi por esto, lo vinculo a otros temas. El Barcelona tiene una deuda generada y pérdidas de la temporada pasada".

Por otra parte, el atacante argentino tuvo su primer entrenamiento en el PSG. Se pone a punto para estar a la par de sus compañeros debido a que no hizo pretemporada. (EFE)

