Cuando los hinchas del Barcelona pensaban que Lionel Messi regresó a la ciudad tras la Copa América 2021 para firmar su renovación, sucedió todo lo contrario. Y es que en agosto, 'Leo' dejó el Camp Nou por los problemas financieros del club.

PSG, ni corto ni perezoso, no perdió el tiempo, lo llamó y fichó hasta 2023. Tras la salida de Lionel Messi, Barcelona no la pasa bien en LaLiga y Champions League. El atacante, semanas después de su marcha, aún no entiende cómo se dio la misma en tiempo récord.

"¿Si es que me esperaba lo que pasó? La verdad que no. Volví para empezar la pretemporada y la idea era firmar. Creí que todo estaba arreglado y cuando volví me dijeron que era imposible", le dijo Messi a France Football.

Messi ya pasa la página del Barcelona y mira al PSG

También, dio cuenta de las razones del elenco azulgrana para que se marche por la puerta falsa de su exinstitución.

"Me indicaron que los recursos económicos no eran los suficientes. Eso cambió todos mis planes. Tuve ofertas, pero con PSG llegamos a un acuerdo rápido. Fue de la noche a la mañana", sostuvo.

Además, indicó que su salida del Barcelona no solo lo afectó a él, sino también a su familia.

"Todos habíamos decidido que quería seguir mi carrera allí. Fue muy complicado, pero hemos logrado superarlo. Pasaron muchas cosas por mi cabeza y no había otra cosa más que irme", añadió.

Por otra parte, se espera que Lionel Messi sea titular en el partido que la Selección de Argentina afrontará en este domingo ante Uruguay en Buenos Aires por la quinta fecha de Elimiantorias Qatar 2022.

La albiceleste marcha en el segundo puesto de la cita premundialista con 19 puntos, a ocho del líder Brasil.

