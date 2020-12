Lionel Messi ha jugado toda su carrera profesional en Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Lionel Messi, a mediados de este 2020, le presentó un burofax al expresidente Josep Maria Bartomeu para salir del Barcelona. Tras idas y vueltas, el delantero argentino se quedó en la tienda culé hasta que acabe su contrato (2021), aunque -en el horizonte- Manchester City lo espera.

No es un secreto indicar que Manchester City aguarda hacerse con los servicios de Lionel Messi en el mediano plazo y Pablo Zabaleta, exjugador 'ciudadano', le aconsejó al crack del cuadro catalán que sea parte del proyecto del equipo que dirige el director técnico Pep Guardiola. Lo tiene claro.

"Todo jugador quisiera tener la oportunidad de jugar en la Premier League porque es el mejor torneo del mundo. Quizás quiera pasar algunos años allí. El City es el mejor lugar para él porque conoce gente allí (Sergio Agüero y su exDT en el Barcelona, Guardiola)", dijo Zabaleta sobre Messi a Stadium Astro.

Messi, en la mira del Manchester City

Messi y Zabaleta se han enfrentado por la Champions League. | Fuente: Mundo Deportivo

Además, el internacional con la Selección de Argentina y excompañero de 'Leo' manifestó que lo nota diferente en el campo con la camiseta blaugrana. "Nunca creí que estuviese en su último año en Barcelona. El equipo no juega bien y se nota que no disfruta del fútbol. Vamos a ver qué pasa con él cuando termine la temporada", apuntó el también ex lateral derecho 'ciudadano'.

Hay que tener en cuenta que Lionel Messi y Pablo Zabaleta han compartido vestuario en la Selección de Argentina, con la que jugaron la final del Mundial Brasil 2014 ante Alemania en el Maracaná. ¿Se dará el pase del crack argentino al Manchester City de Pep Guardiola?