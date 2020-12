Lionel Messi se ha enfrentado al PSG por la Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Lionel Messi ha jugado toda su carrera con la camiseta del Barcelona. Lo ha ganado todo con la indumentaria catalana y esta semana Neymar, tras anotarle un doblete al Manchester United por la Champions League, sostuvo que quiere volver a jugar con el argentino. En la tienda del PSG lo esperan con los brazos abiertos.

Previo al partido del PSG frente al Montpellier por la liga francesa, el director técnico Thomas Tuchel fue consultado en relación a tener a Lionel Messi en su plantel para la próxima semana. Midió sus palabras, aunque no pudo evitar sacar una sonrisa cuando le preguntaron por el delantero argentino.

"No he hablado con él sobre esto (con Neymar por sus palabras hacia Messi). Me esperaba esta pregunta hace cinco minutos, pero la verdad que no puedo decir nada sobre eso. Tengo mucho respeto por Barcelona y también por él", fue lo que apuntó Tuchel en rueda de prensa.

¿Podrá llegar Messi al PSG de Tuchel?

El internacional con la Selección de Argentina ya sabe lo que es verse las caras ante los parisinos. Los enfrentó en la temporada 2016-17 por los octavos de final de la Champions League. De manera épica, los culés ganaron 6-1 en Camp Nou y le dieron vuelta a la eliminatoria tras caer goleados 4-0 en la ida.

Por otra parte, se espera que Lionel Messi sea titular este sábado en el partido que Barcelona chocará ante el Cádiz como visitante por la jornada 12 de LaLiga Santander 2020. A mitad de semana tuvo descanso en el partido frente al Ferencváros.