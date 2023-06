"Es mucho más relajado": Gareth Bale y su mensaje sobre la MLS tras la llegada de Lionel Messi

Lionel Messi sorprendió al mundo al anunciar, apenas culminó la temporada con el PSG, su llegada al Inter Miami de la MLS.

Tras ello, diversas figuras del fútbol mundial brindaron su opinión. El último que se acaba de sumar a la lista fue Gareth Bale. El exfutbolista de Los Angeles FC aseguró que la Major League Soccer es "mucho más tranquila" y que "no hay consecuencias" si pierdes un partido.

“Es mucho más tranquila (MLS). Si pierdes en el Real Madrid, te crucifican, te vas a casa y no eres feliz. En cambio, en la MLS, aceptan más una derrota. No hay consecuencias si pierdes y no puedes ser relegado”, indicó el galés para BT Sport.

¿Qué podría molestarle a Messi en la MLS?

Por otro lado, al ser consultado sobre lo más difícil de jugar en la MLS, aseguró que los viajes largos y la humedad podría afectar al argentino, pero no duda que disfrutará su etapa en Estados Unidos.

“Hay cosas como los viajes largos, la humedad... pero creo que Messi disfrutará esta etapa allí. Y es genial para la MLS y para EE. UU., y con el Mundial próximo, creo que el fútbol crecerá mucho más”, enfatizó el exatacante del Tottenham.

¿Quiénes tomarán la posta de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Por último, habló sobre los futbolistas que sucederán a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, jugadores que han nominado la escena deportiva en los últimos 20 años.

“Creo que (Kylian) Mbappé apunta a la próxima gran superestrella, también Haaland... Ocurre en todos los deportes, tras una transición, llegan otros que ocupan su lugar”, culminó.





