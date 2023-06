Lionel Messi se confesó: "Si no era campeón del mundo, no estaría más en la Selección"

En medio de la gira por Asia, Lionel Messi analizó su trayectoria por la Selección de Argentina y reveló una noticia que causó un fuerte revuelo. El siete veces ganador del Balón de Oro advirtió que habría dado un paso al costado de la Albiceleste en caso no hubiera levantado la Copa del Mundo en Qatar 2022.



"Al Mundial lo disfruté mucho, como no me había pasado antes. Sabía que podía ser el último. Siendo sinceros, si no era campeón del mundo no estaría más en la Selección. Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la selección, y tengo que disfrutar de todo esto. Era como que lo disfrutaba y tenía una tranquilidad y confianza enorme en el grupo", señaló Messi en entrevista a la TV Pública.

Asimismo, también indicó que pasó momentos duros en los últimos años y que los triunfos con su selección representaron un envión anímico para mantenerse en la cima del fútbol mundial.

"Llorar no, pero sufro muchísimo. Tuve momentos durísimos. Siempre tenía el deseo de conseguir algo con la selección. Tenía en mi cabeza que lo iba a lograr. Y que si no era así, lo tenía que internar. No podía ser que había ganado todo a nivel clubes y que si no lo hacía con la selección me faltaba algo", agregó.

Lionel Messi admitió que le costó bastante jugar en los últimos años. | Fuente: TV Pública

Inter Miami no era la primera opción de Messi

Lionel Messi también volvió a hablar de su fin de etapa en el París Saint Germain (PSG), club donde jugó dos temporadas y en el cual no quiso renovar para buscar nuevos horizontes para su carrera. Aunque no está oficializado, Inter Miami de MLS será su nueva casa a partir del 30 de junio.

Eso sí, Messi admitió en la entrevista con TV Pública que contaba con otra opción previo a dar el 'Sí' al club donde el exfutbolista David Beckham es uno de lo dueños.

"Al principio la idea era otra. Estamos felices de la decisión que tomamos, preparados. Con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba", aseguró.

Hay que indicar que Messi fue figura este jueves en el triunfo de Argentina por 2-0 ante Australia. Representó el tanto más rápido de su carrera deportiva, al batir a los 79 segundo la meta del combinado oceánico.

Así fue el gol de Lionel Messi ante Australia. | Fuente: D Sports

