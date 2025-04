Lo piensa: Lionel Messi y la decisión que tomará para jugar el Mundial 2026 con Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi, a sus 37 años, tiene una Copa del Mundo en su palmarés y Argentina ya está clasificada al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien el deseo de Lionel Messi es jugar hasta donde pueda, ser parte del Mundial 2026 no es está en su agenda con seguridad. En conversación con Simplemente Fútbol, el delantero del Inter Miami dio cuenta que su participación en la próxima edición de la Copa del Mundo dependerá de cómo se sienta.

"Este año me siento bien. Es un año largo y no para hasta diciembre. En junio tenemos el Mundial de Clubes e iré viendo. Obvio que uno piensa y ve, pero no quiere ponerse metas tampoco. Vivir el día a día", dijo Messi en un primer momento.

Lionel Messi ha jugado cinco Mundiales con Argentina. | Fuente: EFE

Messi tiene en la mira el Mundial 2026

Asimismo, el internacional con la Selección de Argentina sostuvo que espera seguir con ritmo de juego con la camiseta del Inter Miami en la Major League Soccer (MLS).

"La verdad que, si te pones a pensar, está lejos, pero al mismo tiempo pasa rapidísimo. Este año (2025) va a ser importante el poder jugar con continuidad y sentirme bien. El año pasado arranqué la pretemporada y en un par de partidos no jugué por lesión o no estaba al 100 %", indicó 'Leo'.

Hay que tener en cuenta que si Lionel Messi decide jugar el Mundial 2026, lo hará con 39 años. Los próximos meses serán claves para tomar una decisión.

"Tengo que ver cómo me siento desde lo físico, sobre todo. Ser sincero conmigo mismo de decir si estoy para jugar o no", agregó.

El presente de Lionel Messi con Argentina

En lo que va de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, en donde Argentina está en el primer lugar con 31 puntos, Lionel Messi tiene 6 goles en 744 minutos jugados.

De cara a las jornadas 15 y 16, que se jugarán en el mes de junio, el combinado albiceleste que dirige Lionel Scaloni visitará a Chile y recibirá a Colombia.

