Lionel Messi habló de su presente y de su retiro del fútbol: ¿llegará al Mundial 2026?

Lionel Messi causó una revolución a su llegada a los Estados Unidos, donde estrellas del cine y de la música disfrutan de sus partidos en el Inter Miami, club que es su nueva casa desde su salida de París Saint Germain (PSG).

"Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela... Pongo el despertador con el celu. Desayunamos, los llevamos al cole, voy al club... Arrancamos temprano", contó Messi en entrevista con el humorista argentino Migue Granados.

En otro momento, Messi fue consultado sobre la fecha de su retiro del fútbol, deporte que es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia tras cosagrarse campeón en el Mundial 2022.

"No pensé qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo", declaró.

Lionel Messi con la '10' del Inter Miami ante Toronto FC. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CARMEN MANDATO

Jugará en el Mundial 2026

En relación a lo que se dedicará cuando finalice su etapa en el fútbol, el '10' de Inter Miami, sostuvo. "¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de ser director deportivo también, pero no sé por donde voy a arrancar”.

Asimismo, el siete veces ganador del Balón de Oro reafirmó que aún no evalúa si jugará en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende cómo me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía", indicó Messi.

La 'Pulga' conquistó un total de 43 títulos oficiales en su carrera: tres con la Selección Argentina, y uno con la Sub 20 y otro con la Sub 23. En clubes llega a 35 con el Barcelona, tres con el PSG, uno con Inter Miami.

