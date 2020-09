El artista TVBoy pintó esa imagen de Lionel Messi en una de las calles de Barcelona: "Hasta Siempre Comandante" (Until Forever, Commander) | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Lionel Messi quiere seguir su carrera en Manchester City. El club inglés no es indiferente al deseo del delantero. Le encantaría tener en sus filas al mejor jugador del mundo, pero solo van a iniciar negociaciones cuando el argentino se haya desvinculado del Barcelona. Antes no. ¿La razón?

Más allá de que Manchester City no quiere un conflicto con Barcelona, no está en sus planes esperar una resolución judicial que decrete la libertad del jugador y, además, tenga que desembolsar una gran suma de dinero por el pase del jugador. El club inglés no quiere correr riesgos y ponerse nuevamente en el ojo inquisidor de la UEFA.

Manchester City fue sancionado por dos temporadas sin jugar competiciones europeas y una multa de 30 millones de euros por vulnerar el fair play financiero. La sanción deportiva fue revocada por el TAS y se bajó la sanción económica. Por ese motivo, no quiere meterse nuevamente en problemas.

“No hemos hecho ninguna oferta, ni oral ni por escrito", respondieron desde el Manchester City al diario El País de España. Además, aseguran que las puertas del club estarán abiertas para Lionel Messi, pero debe llegar como jugador libre.

Similar información nos trae Mundo Deportivo "En caso de que tengan que pagar traspaso, renuncian a intentar el fichaje", indican.