Lionel Messi no descarta jugar el Mundial 2026: "Quizás nos va bien en la Copa América y sigamos" [VIDEO]

El capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi, no cerró las puertas de poder jugar la Copa Mundial de Fútbol de 2026. A sus 36 años, se encuentra cómodo en el día a día con la albiceleste, aunque admite que su edad es la gran barrera para cumplir el cometido de volver a jugar en una cita mundialista.

"El tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar a una edad que normalmente no me dé para jugar el mundial, por eso dije que no voy a estar en el próximo mundial", señaló el jugador de Inter Miami en el documental 'Campeones, un año después' de STAR+.

"Como decía antes que después del Mundial, ya era todo, y me retiraba y ahora todo lo contrario, porque ahora quiero estar más que nunca, porque después de haber pasado tantos años sufriendo, estamos viviendo algo especial que yo nunca había vivido, con la Selección Argentina quiero disfrutarlo", agregó.

Así, Messi recordó cuando recibía críticas en su país por ciertas actuaciones con la albiceleste, especialmente en las derrotas con Chile en las finales de la Copa América en 2015 y 2016.

Messi dice que la Copa América será clave

En junio próximo cumplirá 37 años, pero Messi asegura que todo pueda pasar. Aunque no quiso admitirlo en principio, al parecer, esperará cómo le irá a Argentina en la próxima Copa América.

"Hay un grupo unido y sano, que disfruta de estar junto y quiero aprovechar de todo eso sin pensar en dos o tres años que en el fútbol es muchísimo. No pienso en el Mundial, pero tampoco digo cien por ciento que no voy a estar, porque puede pasar de todo, por edad y por situaciones lo más normal es que no esté", aseguró.

"Después se verá hasta dónde. Quizá nos va bien en la Copa América y se da todo para que sigamos, capaz no, que sé yo... No puedo decir sí o no, pero siendo realistas, es difícil", culminó Messi.





