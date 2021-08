Joan Laporta, como presidente del Barcelona, lo ganó todo con Lionel Messi. | Fuente: EFE

Tomará la palabra. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, comparecerá este viernes en rueda de prensa para explicar los motivos por los que delantero argentino Lionel Messi no renovará por el conjunto azulgrana.



Joan Laporta atenderá a los medios de comunicación, a partir de las 11:00 hora local (4:00 a.m. horario peruano) en el Auditorio 1899 del Camp Nou en Barcelona, para aclarar los motivos por los que Lionel Messi finalmente no firmará un contrato por cinco temporadas que parecía estar encauzado desde hace semanas.



El Barça informó este jueves por la tarde de que Messi finalmente no seguiría en el club, atribuyendo a "obstáculos económicos y estructurales" la imposibilidad de firmar un nuevo contrato que pudiese ser inscrito en LaLiga.

Messi, historia del Barcelona que se va del club

Lionel Messi se va del Barcelona luego de ganar la Copa del Rey 2020-21. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

El rosarino no renovará debido a que el conjunto culé atribuye a "obstáculos económicos y estructurales" la imposibilidad de firmar un nuevo contrato.



"Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", concluye la entidad azulgrana en un comunicado.



Barcelona informó de que ambas partes habían llegado a un acuerdo y tenían "la clara intención de firmar un contrato en el día de hoy", pero que al final no ha sido posible cumplir con la normativa de LaLiga española. Lionel Messi no sigue.



Pese a que finalizó contrato con el club el pasado 30 de junio, todo parecía indicar que el astro argentino firmaría un nuevo acuerdo para las dos próximas temporadas con la llegada de Joan Laporta a la presidencia. (EFE)

