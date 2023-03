PSG tiene como grandes figuras a Lionel Messi y Kylian Mbappé. | Fuente: EFE

París Saint Germain (PSG) quedó eliminado de la Champions League en los octavos de final a manos de Bayern Munich. El equipo alemán ganó con contundencia en los dos partidos de la eliminatoria y dos semanas después, Philipp Lahm, uno de sus jugadores históricos habla al respecto.

Lahm, que anunció su retiro en 2017, cree que a PSG no demostró nada para vencer a Bayern, a pesar de que cuenta en sus filas con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

“El París Saint-Germain puede dar pena. En la reciente derrota ante el Bayern de Munich no vimos nada de la clase que este equipo debería exhibir dados los jugadores que tiene. Por un lado, fue una decepción; por otro, no fue una sorpresa, porque la salida prematura del PSG de la Liga de Campeones sucede todo el tiempo. El PSG tiene un problema de fondo. El equipo juega un fútbol poco inspirado”, señaló en entrevista a L'Equipé.

Sobre Messi, señaló que en PSG no encontró el entorno suficiente para triunfar en Europa. “Los grandes equipos con los que la gente se identifica se desarrollan en un proceso. Esto sólo puede tener éxito con cooperación, solidaridad y comunidad. Estos son los valores de Europa, pero no del PSG. Y por eso el club sigue siendo una experiencia anodina. Messi dijo que, en retrospectiva, lamentaba no haber disfrutado de sus primeros años en el Barcelona de Guardiola, cuando él y sus compañeros se ganaron el corazón de muchos aficionados. En París se dio cuenta de ello con nostalgia”, agregó.





Messi y Mbappé no son suficientes



Lahm, que ha enfrentado a Messi cuando jugaba en Barcelona, destacó que el astro argentino de 35 años se mostró "impotente" y sin recursos en la casa de Bayern Munich.

“Mbappé está integrado en el equipo de Francia como Lionel Messi lo está en el de Argentina, donde el seleccionador, Lionel Scaloni, cuida su genialidad. Uno para todos, todos para uno. Messi también mostró su clase extra en algunos momentos en Munich, pero sus habilidades se utilizan sin propósito ni dirección. Las individualidades del PSG simplemente no saben cómo marcar colectivamente un gol y, en general, cómo contribuir. Messi se mostró impotente y desesperado en el Allianz Arena”, concluyó.





NUESTROS PODCAST

Investigadores brasileros encuentran rocas de plástico en una isla remota

La geología de la isla volcánica Trindade de Brasil ha fascinado a los científicos durante años, pero el descubrimiento de rocas hechas de desechos plásticos en este remoto refugio de tortugas está generando alarma.