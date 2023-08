Lionel Messi queda fuera del once ideal de la MLS a pesar de su gol con Inter Miami

Con un gol de Lionel Messi sobre el final, el Inter Miami venció de visita 2-0 al New York Red Bulls en la reanudación de la Major League Soccer (MLS) y aún tiene posibilidades de acceder a los playoffs.

El astro argentino ingresó a los 60 minutos de juego en lugar del ecuatoriano Leonardo Campana y tuvo una buena actuación, aunque la organización de la MLS no lo consideró en el once ideal de la semana del campeonato estadounidense.

En la delantera fueron considerados Johnny Russel (Sporting Kansas City), Brian White (Vancouver Whitecaps) y Facundo Torres (Olrando City), que anotó dos goles frente a St. Louis City.

Por su parte, en la volante fueron considerados Luciano Acosta (Cincinnati), Thiago Almada (Atlanta United), Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps) y Diego Giménez, quien es el único jugador de Inter Miami entre los mejores de la semana.

Mientras que Nikosi Tafari (Dallas FC), George Campbell (FC Montreal) y Miles Robinson (Atlanta United) son los defensas junto al arquero Tim Melia de Kansas City.

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi?

Con Lionel Messi, Inter Miami volverá a las canchas cuando enfrente a Nashville por una fecha más en la MLS. La cita será este miércoles 30 de agosto a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana).

Gerardo Martino sobre Lionel Messi

Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, se mostró orgulloso de la victoria por 0-2 frente a New York Red Bulls y aseguró que la gestión de los minutos de Leo Messi, que debutó como suplente en la MLS y marcó en la recta final, se ha decidido pensando solo en el bienestar del jugador.



"Entiendo el deseo de la gente de verlo jugar. En todos los lugares nos va a pasar esto", declaró el exseleccionador de Argentina, México y Paraguay.



"Nosotros no nos podemos separar del plan porque hacer eso sería hipotecar un poco el físico de Leo y no estamos acá para reventar al jugador, sino para que pueda rendir en toda su plenitud", explicó en una rueda de prensa.



"No tengo que pedir disculpas a la gente, pero de alguna manera entiendo sus exigencias. Pero no podemos guiarnos solo por el deseo de la gente", añadió.



