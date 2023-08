Maluma y Yandel rinden homenaje a Lionel Messi en el videoclip de 'Trofeo'

El mundo de la música se une al del deporte en el nuevo videoclip con mucho flow de Maluma, en el que el famoso cantante colombiano se junta con Yandel para presentar Trofeo. En esta colaboración, para su reciente álbum Don Juan, el intérprete de La temperatura y Borró cassette dedica un homenaje al futbolista argentino Lionel Messi, quien aparece en el video como invitado especial.

"Un homenaje al más grande Leo Messi", escribió Maluma en sus redes sociales, mientras que Yandel felicitó al cantante por su nuevo disco: "Tremendo palo que hicimos para ustedes". La respuesta del público ha sido abrumadoramente positiva, con comentarios como "Buena, Maluma. Tú sí sabes reconocer al mejor del mundo", "Qué nivel", "Hay Messi, hay like", "Golazo", "Con el mejor de la historia" y "Cada vez más fuerte".

Un homenaje a Leo Messi

El videoclip comienza con las imágenes del popular Maluma Baby y el Capi bailando para la cámara mientras la pegajosa canción toma protagonismo. "Hace tiempo queremos matar / Esta bellaquera tan chula / Si Diosito aquí te puso / Fue porque viniste a portarte mal / Conmigo te olvidas de ese man", dice la letra. "Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojas de trofeo (...) Ella lo que quiere es party, hookah y botelleo", repite el coro.

Luego de tres minutos de música, el video nos presenta a Maluma ingresando a la cancha del Inter Miami, vestido con la camiseta rosa del número 10. Allí se produce el emotivo encuentro con Messi, quien le entrega un trofeo y lo abraza. Maluma celebra levantando la copa y bailando. Al final, aparece el mensaje "Un homenaje al más grande de todos. Leo Messi, 10".

Don Juan es el más reciente álbum de Maluma, que presenta un conjunto de 19 temas que abarcan una variedad de colaboraciones y géneros musicales. El cantante de Medellín se une a figuras influyentes en el mundo del reguetón, como Don Omar en Ojitos Chiquitos, Yandel en Trofeo y Jowell & Randy en Nómina, además de probar la salsa junto a uno de sus máximos exponentes, Marc Anthony, en La Fórmula. También explora nuevos territorios al fusionarse con el regional mexicano junto Carin León en Según quién. El álbum incluye seis pistas adicionales conocidas por el público como Sobrio, Junio y La reina, entre otras.

La presentación de Don Juan en Medellín fue un evento inolvidable para Maluma y sus seguidores. El artista lució un atuendo llamativo de color púrpura y cabello trenzado mientras caminaba por una alfombra morada junto a invitados de la industria musical, celebridades e influenciadores. Entre los asistentes se encontraban músicos como Blessd, Golpe a Golpe, Mackie, Paulina B y Pipe Bueno, así como íconos del deporte colombiano como el exportero René Higuita y el ciclista Rigoberto Urán.

"Álbum que se respete, lo tengo que lanzar en 'Medallo'. Lo quería hacer aquí, con mi familia y mi gente", dijo Maluma. Además, indicó que Don Juan, el octavo disco de su carrera, le permitió ser "real" y que "no siente presión, me siento bien liviano en este momento de mi vida. Me siento en paz, más feliz que nunca, enamorado de la vida". "Me siento más adulto, pero todavía tengo esa chispa muy encendida y siento que mi carrera está empezando", concluyó.