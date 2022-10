Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo y su hijo Mateo. | Fuente: Instagram Antonela Roccuzzo

Lionel Messi atraviesa un buen momento con el París Saint Germain (PSG) y esto lo motiva más para soñar con ganar el título mundial con la Selección de Argentina en Qatar 2022. La 'Pulga', con 35 años, aún se encuentra entre los mejores del mundo, pero ya piensa en su retiro.

En entrevista con el periodista argentino Sebastián Vignolo, Messi dio a conocer que es difícil, aunque no descarta ser entrenador cuando cuelgue sus chimpunes.

“No voy a ser entrenador, pero (Zinedine) Zidane dijo eso y después fue técnico y campeón de Champions”, señaló Messi.

“Me gusta la dirección deportiva, el armado de grupo, acompañar al técnico, pero tampoco lo tengo claro al cien por ciento”, agregó el exjugador de Barcelona.

Messi sobre su familia

"Gracias a Dios tengo La suerte de hacer lo que me gusta, lo que soñé desde chiquito, de tener una familia maravillosa, mi mujer, mis hijos. Y mi gran familia, mi hermano, mis viejos, la familia de mi mujer, eso para mí es lo más importante y los amigos, como dije antes”, señaló Messi que reconoce que al principio fue difícil trasladar a su familia a París después de varios años en Barcelona.

Lionel Messi y su familia. | Fuente: Instagram

Qatar 2022 seguramente el último Mundial de Messi

Lionel Messi ha reconocido que "seguramente" el de Qatar 2022 sea su "último Mundial", para el que reconoce que Argentina llega "en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte", pese a que consideró que la Albiceleste no es la favorita.



"Es mi último Mundial. Seguramente sí. Me siento bien, físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior, fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión", dijo el astro en una entrevista para Star + recogida en la web oficial del canal ESPN.



Messi, de 35 años, relató que hay ansiedad y nervios por el Mundial: "No vemos la hora de que llegue, pero está el cagazo de que nos vaya bien. Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba".