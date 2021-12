Robert Lewandowski se refirió al triunfo de Messi. | Fuente: AFP

La revista France Football coronó a Lionel Messi como ganador del Balón de Oro de la temporada 2021 en medios de cuestionamientos y la desazón del delantero polaco de Bayern Munich, Robert Lewandowski, quien para muchas figuras del fútbol tuvo que ser elegido como el ganador.

Lionel Messi, ya como ganador, dio un discurso y entre lo más saltante fue el mensaje dedicado a Lewandowski que se encontraba en el auditorio del teatro Chatelet de París. "Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar", dijo el '30' de PSG.

“Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, pidió Messi para 'Lewa'.

La respuesta de de Lewandowski

Ahora, tras una semana de la elección de Messi, Lewandowski se mostró en contra del discurso de la estrella argentina de 34 años, que alcanzó su séptimo Balón de Oro.

“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, dijo visiblemente molesto en entrevista al programa Moc Futbolu de la cadena Kanale Sportowym de Polonia. “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”, agregó.



“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, añadió Lewandowski.





