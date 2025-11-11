Lionel Messi se confiesa: "Me imaginaba toda mi vida jugando en Barcelona"

Lionel Messi volvió a Barcelona y causó todo un revuelo en redes sociales. Luego de tomarse diversas fotografías en el Campo Nou, el atacante del Inter Miami brindó una entrevista donde reveló que su salida del cuadro catalán no fue como se lo imaginaba.

En conversación con Sport, el capitán de la Selección Argentina confesó que se imaginaba jugando toda su vida en Barcelona, por lo que agradece el cariño de los fanáticos del cuadro español.

"A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba", indicó en un principio.

"Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado", complementó.

Las despedidas de Jordi Alba y Sergio Busquets

Por otro lado, Lionel Messi habló sobre los futuros retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba. Sobre Busquets, dijo que ya lo sabía, pero que de Alba no lo tenía pensado.

"La verdad que fue muy raro, sobre todo la situación de Jordi (Alba) porque no lo esperábamos. Con Busi, por ahí, lo veníamos hablando más y él ya lo venía analizando y diciendo, pero Jordi fue de un día para otro, no lo esperábamos. Nos agarró un día en el vestuario y nos dijo que lo iba a comunicar, que se retiraba sin previo haberlo hablado o comentado antes", indicó al inicio.

"Pero sí, es una lástima porque más allá de lo que disfrutamos dentro de la cancha, también somos amigos. Empezamos este desafío de venir a Miami de inicio juntos. Bueno, también ven que cada vez queda menos y se va acercando el momento de todo también porque somos de la misma generación, hicimos toda la carrera juntos y el poder haber compartido los últimos años juntos también fue muy lindo", finalizó.

