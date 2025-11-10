Lionel Messi vuelve al Camp Nou e ilusiona a los hinchas del Barcelona: "Ojalá algún día pueda volver"

Lionel Messi no le cierra las puertas a un posible regreso al FC Barcelona. El astro argentino sorprendió al visitar el Camp Nou, lugar donde ofreció sus mejores actuaciones como jugador del cuadro 'culé', y dejó un mensaje que ilusiona a más de un hincha blaugrana.

Un día después de clasificarse a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS con el Inter Miami, Messi viajó a España y dejó boquiabiertos a sus seguidores al publicar las imágenes en las que se le observa admirando lo que será el nuevo Spotify Camp Nou, aun en construcción.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", escribió el '10' este lunes en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, expresó su deseo de volver a jugar en el estadio, en el que desplegó su fútbol por 17 temporadas; pero que esto no ocurra solo como una despedida. "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", señaló.

El regreso de Messi a España corresponde a los compromisos con la Selección Argentina, con la que concentrará en la ciudad de Alicante antes de su viaje a Angola para disputar un encuentro amistoso con esta selección el viernes.

Barcelona le da la bienvenida a Messi

Posteriormente, a través de la misma red social, Barcelona compartió la imagen de Messi pisando el gramado del nuevo estadio. "Siempre bienvenido a tu casa, Leo", mencionaron.

Desde el club también se han abierto las puertas a un regreso del máximo ídolo a tienda catalana, pudiendo darse con motivo de la apertura del Spotify Camp Nou, prevista para 2026.

"Sería una forma hermosa de inaugurar el estadio, con un homenaje a Leo Messi y el estadio lleno. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente", expresó el presidente Joan Laporta, con quien 'Leo' no acabó en los mejores términos tras su partida en 2021.