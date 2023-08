Lionel Messi ya no piensa en el Balón de Oro: "Lo más importante siempre fueron los premios colectivos"

Lionel Messi ha revolucionado el fútbol de Estados Unidos. La gran estrella del Inter Miami generó un gran impacto a nivel deportivo, llevando al colero de la MLS a ser finalista en la Leagues Cup, con el ‘10’ como principal protagonista.

El argentino es el centro de atención en territorio norteamericano, donde podría conseguir un nuevo hito. Nunca ganó el Balón de Oro un futbolista que actúe en esa liga y Lionel Messi es el principal candidato para hacerse del premio después de brillar con su selección en Qatar 2022.

"Si bien es un premio muy importante por lo que significa el reconocimiento, uno de los premios más lindos a nivel individual, nunca le di 'importancia'", expresó el astro rosarino en conferencia de prensa, en la previa a la final de la Leagues Cup con Nashville.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Messi y el Balón de Oro tras el Mundial

Lionel Messi resaltó que a lo largo de su carrera priorizó los premios colectivos antes que los galardones individuales. El Balón de Oro se entregará el 30 de octubre y el ‘10’ podría hacerse por octava vez con el reconocimiento, aunque recalcó que no está en su mente luego de haber alcanzado la Copa del Mundo.

"Lo importante para mí siempre fueron los premios colectivos, conseguir premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera. Después de haber conseguido el Mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese. Hoy estoy disfrutando de mi momento. No lo pienso. Si llega, bien. Si no, no pasa nada", resaltó la ‘Pulga’.

Lionel Messi sobre la opción de ganar por octava vez el Balón de Oro | Fuente: ESPN

Messi en búsqueda de su primer título

Seis partidos registra Lionel Messi en Estados Unidos desde su fichaje por Inter Miami, todos en la Leagues Cup. En cada uno convirtió y este sábado enfrentará al Nashville por la final.

"Ahora tengo nuevos objetivos con el club. Vinimos para eso, para ayudar al club a conseguir títulos”, remarcó el capitán de la albiceleste.

Lionel Messi lleva un mes en Estados Unidos tras la decisión de dejar atrás el fútbol europeo con su paso por el PSG, etapa en la que logró campeonato, aunque no pudo trascender en la Champions League, la gran obsesión del conjunto francés.

"Estoy feliz, disfrutando de esta nueva etapa y la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza. Estamos en el lugar donde queremos estar. Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no me quería ir de Barcelona y se hizo difícil, pero es todo lo contrario a lo que me está pasando ahora gracias a Dios", finalizó Messi.

NUESTROS PODCASTS

Policía de Orden y Seguridad: ¿Es viable el proyecto de ley del Ejecutivo para prevenir la delincuencia?

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que la Mesa Directiva del Congreso tiene "toda la predisposición" a favor del proyecto que crea esta nueva categoría policial. Diversos analistas han cuestionado esta iniciativa.