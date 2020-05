Los delanteros son amigos desde la infancia. | Fuente: AFP

La estrella del Barcelona, Lionel Messi, troleó a su compañero y amigo de la Selección Argentina, Sergio Agüero. Durante el stream del 'Kun', quien ya es toda una celebridad en la plataforma, el jugador azulgrana le empezó a enviar mensajes y también le aseguró que el videojuego PES es mejor que el FIFA.

"Leo me quiso escribir y me dice: 'No me deja escribir hasta que pase 10 minutos viéndote'", explicó Agüero. "Igual me tiró una frase: 'Es para todos los pibes de ahora y tal, y vos viejo'. No tan viejo. Tengo barbita y ahí que una arruguita", añadió el 'Kun', leyendo los comentarios de Messi.

Agüero también le explicó a la 'Pulga' los problemas que tiene con el chat de su stream. "Leito tiene que entender estas cosas. El chat va muy rápido. Igual, por más que me escribas no sé si te podré leer. Yo no entiendo. Me pusieron moderadores en el chat para que vaya más lento para que yo pueda leer, Leito. Si no, no me da". Además, hizo que sus seguidores mandaran a dormir a Messi. "Saluden a Leito, que se va dormir. Díganle 'buenas noches'. Mandamos a Leito a dormir y seguimos acá", añadió el delantero de Manchester City.

Sin embargo, la parte más graciosa fue cuando Messi le dijo al 'Kun' que el PES era mejor que el FIFA. "Leito, es verdad. Te juro que es una mentira esto de los números. El otro día me hizo un gol uno con 87 de carta. Me hizo tres goles, pateando de todos lados. Me pone: 'Aguante el PES'", dijo Agüero tras leer el comentario de la estrella del Barza.