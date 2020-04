El delantero reveló cómo llegó al Liverpool. | Fuente: AFP

El delantero de Newell's, Maximiliano Rodríguez, confesó que tuvo que mentirle al técnico Rafa Benítez, en 2010, para llegar a jugar en el Liverpool. El argentino, durante un en vivo de Instagram, jugaba en ese entonces en Atlético de Madrid para luego llegar a la Premier League.

"Me vengo a pasar Navidad [a Rosario] del Atlético Madrid. Me bajé del avión y tenía muchas llamadas perdidas de un número oculto y de mi representante, un español. Me dijo ‘Maxi, te está llamando Rafa Benítez, atiéndelo que quiere hablar con vos. Quiere que vayas para Liverpool’. Yo ya había hablado con [Javier] Mascherano [jugaba en los 'Reds'] y Fernando Torres, que había jugado en Atlético. Cuando me habla Rafa me da 48 horas para decidir si iba o no", aseguró el argentino.

Rodríguez afirmó que su problema era el idioma. "Él me dijo que quería que en el vestuario hablaran todos inglés. ‘¿Vos sabés?’, me preguntó. Le dije que se quedara tranquilo, que sí, que no se preocupara. En realidad yo no quería que se cayera la operación", añadió.

Rafa Benítez destacó como técnico en Liverpool. | Fuente: AFP

Sin embargo, a minutos de darse la presentación, Rodríguez tuvo que confesar la mentira. "Se da todo, llegamos allá, conferencia de prensa y Rafa me dice ‘Maxi, primero empiezo yo y después seguís vos’. Le digo ‘Rafa, te tengo que confesar algo. No sé nada de inglés, lo único que se decir es hello, no te dije porque no quería que se cayera la operación’. Me dijo ‘nooo, sos un hijo de p...’. Nos cagamos de risa ahí y después tuve que aprender inglés ahí. Me largué a hablar, me costó un poco", aseguró el delantero entre risas.

Asimismo, Maxi Rodríguez recordó su buen paso por Liverpool y la canción que le dedicaron los hinchas. "Que en esos dos años y medio que estuve me agarraran ese cariño es algo muy lindo porque es un club tan grande... Te das cuenta estando ahí de lo grande que es. Y que te hagan una canción siendo argentino con la rivalidad... Me tocó gente maravillosa", concluyó.

Tras su paso por Liverpool, con el cual ganó una Copa de la Liga de Inglaterra, Rodríguez regresó a Newell's en 2012 para luego fichar por Peñarol cinco años depués. En enero de 2019, volvió a su actual club.