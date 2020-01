Liverpool vs. Manchester United | Fuente: Manchester United

Liverpool vs. Manchester United EN VIVO | Hoy, domingo 19 de enero desde las 11:30 horas en Perú, The Reds recibe al Red Devils. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Inglaterra. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.









Liverpool vs. Manchester United: alineaciones confirmadas

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum; Henderson, Oxlade-Chaberlain, Mane, Salah, Firmino.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Williams, Matic, Fred, Andreas, James, Martial