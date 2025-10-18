Liverpool vs Manchester United EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 8 de la Premier League?

Liverpool vs Manchester United EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 8 de la Premier League.

Liverpool vs Manchester United EN VIVO: se enfrentan este domingo 19 de octubre por la fecha 8 de la Premier League. El encuentro se disputará en Anfield, desde las 10:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Liverpool vs Manchester United: altas y bajas para el clásico en la fecha 8 de la Premier League 2025



Liverpool no contará con Alisson, Giovanni Leoni y Stefan Bajcetic, mientras que Wataru Endo está en duda. Mientras que Manchester United no tendrá entre sus filas a Lisandro Martínez.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Manchester United en vivo en clásico de la Premier League 2025?



El encuentro entre Liverpool vs Manchester United se disputará este domingo 19 de octubre en Anfield. El recinto tiene capacidad para 61 276 espectadores.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Manchester United en vivo por la Premier League 2025?



En Perú , el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 10:30 a.m.

, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 10:30 a.m. En Colombia, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 10:30 a.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 10:30 a.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 11:30 a.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 11:30 a.m.

En Chile, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

En Argentina, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

En Brasil, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

En Uruguay, el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 9:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Liverpool vs Manchester United comienza a las 11:30 a.m.

Liverpool vs Manchester United: alineaciones posibles



Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak.

Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Ugarte, Fernandes, Diallo; Mount, Mbeumo; Sesko.

Liverpool vs Manchester United: historial de enfrentamientos

Por Premier League, Liverpool vs Manchester United se enfrentaron en 90 oportunidades: 60 victorias fueron para Liverpool, 67 para Manchester United e igualaron en 53 oportunidades.

