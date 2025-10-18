A todo o nada: Liverpool y Manchester United juegan el clásico inglés

La previa del choque de Liverpool ante Manchester United, a disputarse en el estadio Anfield el domingo 19 de octubre desde las 10:30 horas. El árbitro será Michael Oliver.

Liverpool recibirá a Manchester United, en el marco de la fecha 8 de la Premier League, el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 10:30 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Manchester United

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Chelsea. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de derrotar a Sunderland con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 8 goles y le han convertido 9 en su arco.

Liverpool es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Anfield.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 2 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el segundo puesto con 15 puntos (5 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (3 PG - 1 PE - 3 PP).

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 16 7 5 1 1 11 2 Liverpool 15 7 5 0 2 4 3 Tottenham 14 7 4 2 1 8 4 Bournemouth 14 7 4 2 1 3 10 Manchester United 10 7 3 1 3 -2

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Aston Villa: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Manchester City: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Brighton and Hove: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nottingham Forest: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 09:00 (hora Argentina)

Horario Liverpool y Manchester United, según país