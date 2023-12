Restan detalles: Luis Suárez a poco de firmar con el Inter Miami y jugar otra vez al lado de Messi

Luis Suárez será nuevo jugador del Inter Miami. Eso es lo que apuntan los medios internacionales, que sostienen que el anuncio se dará en los próximos días.

El delantero uruguayo Luis Suárez adelantó el término de su contrato con el Gremio de Porto Alegre, con lo que el vínculo terminará cuando acabe el Brasileirao 2023. El Miami Herald, medio del estado de Florida, dio cuenta de lo cerca que está el 'Pistolero' en ponerse la camiseta rosa del Inter Miami, en donde se reencontrará con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

"El acuerdo entre ambas partes es inminente. Suárez aún no firma porque todavía tiene el final de temporada en Brasil frente al Fluminense. Se espera que su contrato en el Inter sea de un año", es lo que menciona el citado medio estadounidense.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Luis Suárez da por terminada su etapa en el Gremio. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SILVIO AVILA

Inter Miami espera para tener a Luis Suárez en la temporada 2024 de MLS

Hay que tener en cuenta que el pasado fin de semana el atacante charrúa jugó su último partido en condición de local con la camiseta del Gremio.

Fue un 1-0 contra el Vasco da Gama, en donde el también exjugador del Nacional, Groningen, Ajax de Ámsterdam, Liverpool y Barcelona fue el autor del gol triunfal.

En su despedida en casa, Luis Suárez soltó algunas lágrimas y recibió una gran ovación de parte de los hinchas del Gremio, conjunto con el que marcó 15 goles en la liga brasilera de primera división.

Por otra parte, y tras el encuentro con el Vasco, el internacional con la Selección de Uruguay y campeón de la Copa América 2011 con su país habló de la lesión que sufre en una de sus rodillas.

"En la rodilla derecha lo que tengo es una híper extensión, no la puedo extender. Eso desde el 2020, que en plena pandemia no pude terminar el tratamiento tras una operación. Todo eso me genera un pinchazo constante. Me falta el cartílago y eso hace que el dolor sea permanente", le dijo a Sport890.

Asimismo, agregó que "tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar ni un futbol 5 con amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos".

NUESTROS PODCAST

¿Cuál es la situación de los casos de neumonía en China?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es la situación de los casos de neumonia en China, luego de que la semana pasada se advirtiera de la existencia de una "rara enfermedad".