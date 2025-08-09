Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Perú vs. Venezuela: ¿dónde ver EN VIVO el partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana 2025?

Perú vs. Venezuela: ¿dónde ver EN VIVO por Copa Panamericana Vóley?
Perú vs. Venezuela: ¿dónde ver EN VIVO por Copa Panamericana Vóley? | Fuente: CSV | Fotógrafo: Gustavo Rabelo
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

La Selección Peruana de Vóley juega su último partido en la Copa Panamericana 2025 definiendo el quinto puesto ante Venezuela.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Venezuela EN VIVO: se enfrentan este domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se jugará a partir de las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Vóleibol. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


La Selección Peruana de Vóley no alcanzó el podio, sin embargo, llegó al último día de competencia de la Copa Panamericana buscando ser el mejor equipo tras los cuatro semifinalistas, quienes estarán en el próximo Mundial de Voleibol.

Tras las caídas frente a Puerto Rico y Colombia, el conjunto dirigido por Antonio Rizola apunta a terminar de la mejor forma posible en el que será su último partido del año, donde ha avanzado posiciones en el ranking FIVB.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Perú vs Venezuela: así llega la ‘Bicolor’ al partido del quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana cayó por 25-21, 25-20 y 25-20 ante Colombia en los cuartos de final. El equipo dirigido por Antonio Rizola fue tercero del grupo A, con un total de tres victorias y una derrota.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Venezuela por el quintoo puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Perú vs. Venezuela se disputará el domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El reciento tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela EN VIVO por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Perú vs Venezuela comienza a la 1:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.
  • En Puerto Rico, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.
  • En Chile, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 4:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 4:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En Canadá (Ottawa), el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En España, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Perú vs Venezuela EN VIVO por TV y streaming?

Los partidos de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrán ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del cotejo los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

Perú vs. Venezuela: resultados en últimos enfrentamientos directos

  • 05/07/2025 | Perú 3-0 Cuba – Copa América
  • 09/01/2020 | Perú 0-3 Venezuela – Preolímpico
  • 26/05/2018 | Venezuela 0-3 Perú – Challenger Cup Sudamérica
  • 17/08/2017 | Perú 3-0 Venezuela – Campeonato Sudamericano
  • 08/01/2016 | Perú 3-0 Venezuela – Preolímpico

Te recomendamos

Podcast recomendado

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP | podcast
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Selección Peruana de Vóley Vóley Copa Panamericana Copa Panamericana de Vóley Copa Panamericana 2025 Videos más vistos Selección de Venezuela

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA