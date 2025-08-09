Perú vs. Venezuela: ¿dónde ver EN VIVO el partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Venezuela EN VIVO: se enfrentan este domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se jugará a partir de las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Vóleibol. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La Selección Peruana de Vóley no alcanzó el podio, sin embargo, llegó al último día de competencia de la Copa Panamericana buscando ser el mejor equipo tras los cuatro semifinalistas, quienes estarán en el próximo Mundial de Voleibol.

Tras las caídas frente a Puerto Rico y Colombia, el conjunto dirigido por Antonio Rizola apunta a terminar de la mejor forma posible en el que será su último partido del año, donde ha avanzado posiciones en el ranking FIVB.

Perú vs Venezuela: así llega la ‘Bicolor’ al partido del quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana cayó por 25-21, 25-20 y 25-20 ante Colombia en los cuartos de final. El equipo dirigido por Antonio Rizola fue tercero del grupo A, con un total de tres victorias y una derrota.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Venezuela por el quintoo puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Perú vs. Venezuela se disputará el domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El reciento tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela EN VIVO por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m. En Venezuela, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.



En México (CDMX), el partido Perú vs Venezuela comienza a la 1:30 p.m.



En Colombia, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.

En Puerto Rico, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.



En Ecuador, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 4:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.

En Canadá (Ottawa), el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.

En España, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Perú vs Venezuela EN VIVO por TV y streaming?

Los partidos de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrán ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del cotejo los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

Perú vs. Venezuela: resultados en últimos enfrentamientos directos

05/07/2025 | Perú 3-0 Cuba – Copa América

09/01/2020 | Perú 0-3 Venezuela – Preolímpico

26/05/2018 | Venezuela 0-3 Perú – Challenger Cup Sudamérica

17/08/2017 | Perú 3-0 Venezuela – Campeonato Sudamericano

08/01/2016 | Perú 3-0 Venezuela – Preolímpico