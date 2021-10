Luka Modric ganó el balón de oro en 2018 | Fuente: Real Madrid

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid y ganador de un Balón de Oro, pidió el galardón de 2021 para su compañero Karim Benzema, por "como ha jugado este año" y "por su trayectoria".



"Hay varios candidatos que pueden ganar el Balón de Oro este año, para mí seguro que Karim es uno de ellos y espero que lo pueda ganar porque lo merece por como ha jugado este año y por su trayectoria", defendió en su rueda de prensa en el Olímpico de Kiev.



Modric resaltó los logros de Benzema para ser el ganador del premio. "Por su juego de los últimos años, siempre estando en el nivel top y porque por fin ha ganado un título con Francia que también es importante cuando votan para ganar este premio. Karim es seguro uno de los candidatos y ojalá lo gane porque lo merece", sentenció.

Luka Modric en contra de un Mundial cada dos años

El jugador croata también se mostró en contra que el Mundial se realice cada dos años. Además coincide con su compañero Thibaut Courtois, que no se le pregunta la opinión a los protagonistas principales.

"Para mí, no tiene sentido un Mundial cada dos años. Es especial porque todo el mundo lo espera cada cuatro años. Pero a los jugadores no nos preguntan mucho e intentan hacer cosas sin preguntar. Yo, siendo honesto, no veo el Mundial cada dos años", señaló.

La derrota sorpresiva ante Sheriff Tiraspol deja al Real Madrid sin margen de error en la Champions League. "No tenemos mucho margen más para equivocarnos después de la última derrota. Creo que después del parón de selecciones hemos entrenado bien y que estamos preparados para el partido. Estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido", finalizó.

