Kevin De Bruyne llegó a Manchester City en 2015 | Fuente: Manchester City

Manchester City se ha convertido en el equipo más ganador de Inglaterra durante los últimos años, basándose en una filosofía de juego muy representativa que es ideada por Pep Guardiola, pero tiene un elemento fundamental para su ejecución: Kevin De Bruyne.

El mediocampista belga, de 29 años, es el capitán y máxima figura de los ‘citizens’, sosteniendo su rendimiento a un nivel impresionante, algo que llevó a una rápida acción por parte de los ingleses. El ‘City’ anunció este miércoles la renovación de contrato de Kevin De Bruyne hasta junio del 2025.

"El belga ha pasado cinco años y medio en el Etihad, un período que lo ha llevado a establecerse como uno de los mejores jugadores creativos del mundo", indicó el club mediante un comunicado.

Kevin De Bruyne fue fichado por Manchester City en 2015 luego de ser elegido el mejor jugador de la Bundesliga con el Wolfsburgo. Desde su llegada ha conquistado dos títulos de la Premier League (2018 y 2019), una Copa FA (2019) y cuatro Copas de la Liga (2016, 2018, 2019 y 2020), así como el premio al Jugador del Año de la PFA 2020.

“No podría estar más feliz. Desde que me uní al City en 2015, me he sentido como en casa. Amo a los fans, mi familia está asentada aquí en Manchester y mi propio juego se ha desarrollado realmente bien. Este club está diseñado para el éxito. Me ofrece todo lo que necesito para maximizar mi rendimiento, por lo que firmar este contrato fue una decisión sencilla. Estoy jugando el mejor fútbol de mi carrera y, sinceramente, siento que hay más por venir", indicó el mediocampista belga.

Por ahora, su meta está en ganar una nueva Premier y obtener por primera vez la Champions League, torneo en el que se acerca a las semifinales tras derrotar a Borussia Dortmund con él como figura.





NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud ha detectado posibles falsificaciones de vacunas contra el coronavirus en varios países del mundo. Por ello, de momento, la OMS recomienda que solo los gobiernos las compren y distribuyan.