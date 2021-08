Manchester City vs. Arsenal EN VIVO: partido por la fecha 3 de la Premier League | Fuente: AFP

Manchester City vs. Arsenal se enfrentan este sábado 28 de agosto en Etihad Stadium. El partido corresponde a la fecha 3 de Premier League y se jugará a partir de las 06:30 a.m. (hora peruana / 08:30 a.m. de Argentina). La transmisión podrá seguirse por ESPN 2. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En España se puede ver el cotejo a través de DAZN y desde México en la señal de Sky Sports.

La tercera jornada de la Premier League comienza con un duelo entre dos elencos siempre protagonistas, aunque en los últimos años con claros resultados a favor de los ‘citizens’.

Manchester City recibe al Arsenal en el Etihad Stadium tras una semana con intensa aparición en el mercado de fichajes. El equipo de Pep Guardiola estuvo relacionado con Cristiano Ronaldo, pero la operación dio un giro con el acuerdo logrado entre el portugués y el clásico rival, el United.

Todavía sin contar a plenitud con todo su plantel (recuperándose Kevin De Bruyne y Phil Foden), Manchester City aguarda hacerse fuerte nuevamente en casa como en la fecha pasada en la victoria sobre Norwich, donde uno de sus refuerzos estrella, Jack Grealish, convirtió su primer gol.

El inglés complementaría el ataque del último campeón de la Premier League con Gabriel Jesús, Raheem Sterling y el español Ferrán Torres, elegido por Guardiola para ser por ahora el falso ‘9’ del equipo.

City, complicado reto para Arsenal

Las derrotas ante el recién ascendido Brentford y el Chelsea en el derbi de Londres, han marcado el arranque del Arsenal de Mikel Arteta en la temporada.

A mitad de semana los ‘gunners’ tuvieron un respiro goleando al West Bromwich (0-6) por la EFL Cup, donde debutó en su segunda etapa el noruego Martin Odegaard, el indicado a comandar el mediocampo. Aubameyang anotó un ‘hat-trick’ y sería titular en el Etihad.

Jack Grealish anotó su primer gol con el City ante Norwich | Fuente: Manchester City

Manchester City vs. Arsenal: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Ilkay Gundogan, Rodri, Jack Grealish; Gabriel Jesús, Ferrán Torres, Raheem Sterling.

Arsenal: Bernd Leno; Cédric Soares, Rob Holding, Pablo Marí, Kieran Tierney; Albert Lokonga, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Emile Smith Rowe; Pierre-Emerick Aubameyang.

Martin Odegaard regresó a Arsenal tras ser comprado al Madrid | Fuente: Arsenal





NUESTROS PODCASTS

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.