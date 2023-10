André Onana sale en defensa de Alejandro Garnacho por una posible sanción racista

Alejandro Garnacho, atacante argentino del Manchester United, ha sido acusado de racismo por publicar una foto de varios jugadores abrazando a André Onana, portero del equipo, junto a dos emoticonos de un gorila.



Esto va en contra de los códigos de comportamiento de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) y podría conllevar una sanción económica y de competición.



Onana ha salido a defender al argentino y publicó una 'stories' en redes sociales: "La gente no puede elegir con qué me ofendo. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá", dijo el camerunés.



Sin embargo, los precedentes no juegan a favor de Garnacho. Edinson Cavani fue sancionado con tres partidos de suspensión y una multa de 100 000 libras (130 000 euros) por responder a un amigo "Gracias, negrito", mientras que Bernardo Silva recibió un partido de sanción y una multa de 50 000 libras por comparar a Benjamin Mendy con un conguito.



Garnacho borró inmediatamente la publicación.

(Con información de EFE)

