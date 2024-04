¡Genio! Bruno Fernandes pone el 1-1 para Manchester United con un golazo de media cancha [VIDEO]

Bruno Fernandes aprovechó un error de la defensa de Liverpool para poner el 1-1 en Old Trafford por la Premier League.

Error y genialidad. Bruno Fernandes, quien estaba teniendo un partido discreto en Old Trafford ante Liverpool, anotó un golazo de media cancha -tras error de Jarell Quansah- y puso el 1-1 de Manchester United en encuentro correspondiente a la Premier League.

El partido empezó cuesta arriba para los locales. De hecho, fueron dominados -a placer- durante los primeros 45 minutos y se fueron al descanso perdiendo 1-0, con un gol de Luis Díaz.

El segundo tiempo empezó de la misma manera, pero todo cambió a los 50 minutos. Liverpool rotaba el balón sin problemas cerca de la media cancha, pero Quansah no midió bien su pase y se la dejó servida a Fernandes, quien de primera lanzó un fuerte remate, sorprendiendo a Caoimhín Kelleher y decretando el 1-1.

Bruno Fernandes pone el 1-1 para Manchester United. | Fuente: @SC_ESPN

Manchester United vs Liverpool: alineaciones confirmadas

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Harry Maguire, Kambwala, Diogo Dalot; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; y Hojlund.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Darwin y Luis Díaz.

Previa

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO: se enfrentan este domingo 7 de abril en Old Trafford, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 32 de la Premier League 2023-2024 y se jugará a partir de las 09:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y STAR+ en Perú y Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

