Messi fue desconvocado para el siguiente partido de Barcelona en La Liga

Con los ojos puestos en la Champions, Ernesto Valverde decidió prescindir de la 'Pulga', Suárez y Piqué en su próximo encuentro ante Celta de Vigo por La Liga.

Con cuatro años sin poder ganar la Champions League, Ernesto Valverde tiene muy claro que esa es su prioridad. Por esto, ha preferido prescindir de jugadores fundamentales del Barcelona de cara a su próximo compromiso ante Celta de Vigo por la fecha 36 de La Liga.

Esta tarde, en la lista publicada en las redes sociales del 'azulgrana' se logra ver que el director técnico español ha reservado a Lionel Messi, Gerard Piqué y Luis Suárez. Esto con miras a lo que será su próximo encuentro por semifinal de ida ante Liverpool en Anfield el próximo 7 de mayo.

Sin embargo, Valverde aseguró que estos cambios en el once no significan que el equipo no busque ir a sumar de a tres en el torneo español: "El equipo va a salir motivado y con la intención de ganar. No tengáis ninguna duda", recalcó.

Un respiro para el Celta

Con La Liga ya ganada el pasado sábado ante Levante, Barcelona no tiene nada que perder a falta de dos fechas para el final del torneo. Sin embargo, Celta de Vigo se mantiene muy bajo en la tabla a solo 7 puntos del Huesca, 'colero' con 30 unidades.

Por esto, para los dirigidos por Escribá ha sido una muy buena noticia las tres grandes ausencias del equipo 'culé'. El compromiso está programado para el día de mañana a la 1:45 pm (hora local) en el Estadio de Balaídos de Vigo.