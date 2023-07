La MLS presenta nuevo récord de asistencia en el Clásico de Los Ángeles

Con un gol decisivo del español Riqui Puig, LA Galaxy venció 2-1 a su vecino LA FC en un partido que rompió el récord de asistencia de la Major League Soccer (MLS), con un total de 82 110 espectadores en el mítico Rose Bowl.

La vigésima edición de 'El Tráfico', como se conoce al derbi angelino, fue el plato fuerte de una jornada en la que el Inter Miami, el futuro equipo del astro Lionel Messi, rescató un empate 2-2 ante el Columbus Crew que lo mantiene en el último puesto de la Conferencia Este de la MLS.

El Rose Bowl de Pasadena, con capacidad para más de 93.000 aficionados, fue designado como escenario de este choque de la MLS con la intención de superar la anterior mejor asistencia de la liga, los 74 479 espectadores del estreno del Charlotte en la liga el 5 de marzo de 2022.

La MLS y el récord de asistencia en un partido

El nuevo récord simboliza el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, el país elegido por Lionel Messi para continuar su carrera y que será sede de la Copa América de 2024 y coorganizador del Mundial de 2026.

El derbi angelino estaba programado para abrir el campeonato en febrero pero, debido a fuertes tormentas en Los Ángeles, fue reprogramado para coincidir este martes con el feriado estadounidense por el Día de la Independencia.

Entre los fuegos artificiales tradicionales de este festejo, los aficionados del decaído Galaxy se llevaron una alegría con un vibrante triunfo ante el vecino y vigente campeón de la MLS, del que Riqui Puig fue el gran protagonista.

"Todo jugador quiere estar en estos partidos. Yo no juego por dinero, sino por estas experiencias (...) Me lo he pasado como un niño pequeño y creo que he dado un gran nivel", recalcó Riqui Puig, que fue el hombre más destacado del cotejo con un gol y una asistencia.

El último tanto del derbi angelino, conocido popularmente como 'El Tráfico', fue culminado por el propio español en una jugada trenzada al contraataque en el minuto 73.

En la celebración el ex del Barcelona, que corrió prácticamente hasta el córner del fondo donde se situaban los hinchas más apasionados de LA Galaxy, volvió a señalarse su dorsal número 6 en un gesto que recordó a la polémica suscitada en el último partido entre LA FC.

(Con información de AFP/EFE)

