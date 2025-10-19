¿El Mundial 2030 con 64 equipos? Las federaciones sudamericanas toman postura a la propuesta de Conmebol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

FIFA designó a España, Portugal y Marruecos -además de partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay- como sedes del Mundial 2030, y el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, planteó que el torneo no se juegue con 48 equipos, sino con 64.

"Estamos convencidos que la celebración del centenario(Mundial 2030) será algo único, porque solo una vez se cumplen 100 años. Y por eso estamos proponiendo por única vez, llevar a cabo este aniversario con 64 equipos", dijo Domínguez en abril pasado. Sin embargo, su propuesta no tiene adeptos.

Pero resulta que el medio brasilero Globo reportó que las diversas asociaciones sudamericanas han mostrado su oposición a que la Copa del Mundo tenga más de 60 clasificados.

“Estamos convencidos que la celebración del centenario será algo único, porque solo una vez se cumplen 100 años. Y por eso estamos proponiendo POR ÚNICA VEZ, llevar a cabo este aniversario con 64 equipos, en tres continentes simultáneos. Para que todos los países tengan la… — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 10, 2025

"Enfrenta resistencia por parte de las federaciones sudamericanas, que han mostrado oposición tras bastidores (...) Hay temor que con el aumento de vacantes el modelo de clasificación sea inviable, siendo golpeadas con menores ingresos económicos", es lo que señalan.

Asimismo, se menciona que funcionarios de UEFA, Concacaf y la AFC (Asia) se han mostrado contrarios a la propuesta que ese Mundial sea con 64 participantes.

"No está claro qué formato adoptarían las Eiminatorias, pero entre los funcionarios existe la certeza de que perderían valor, lo que representaría una caída significativa en los contratos de derechos de transmisión", añaden sobre la chance de tener el Mundial 2030 con más conjuntos.

¿Más equipos para el Mundial 2030?

La propuesta del mandamás de Conmebol, de aumentar 16 selecciones más para el Mundial 2030, llevaría otra vez a ampliar la cantidad de clasificados por confederación, con lo que la Conmebol tendría prácticamente a todas sus asociaciones dentro de la Copa que se realizará dentro de cinco años.

De momento, esta posibilidad apenas será propuesta ante la FIFA y se desconoce lo que pueda responder el ente encargado de regir el fútbol en todo el mundo.