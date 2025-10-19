Lionel Messi da la hora: anotó un triplete con Inter Miami y ganó la Bota de Oro en la temporada regular de MLS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi es jugador del Inter Miami, en la Major League Soccer (MLS), desde el 2023. Sin embargo, el crack argentino aún no ha podido ganar ese campeonato.

Ahora, en la recta final de 2025, Lionel Messi tiene una nueva chance de obtener la MLS. Y es que el Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, goleó 5-2 al Nashville SC como visitante por la última jornada de la etapa regular y, en ese partido, 'Leo' fue la figura con un triplete.

Messi fue el encargado de abrir el marcador a los 34 minutos del primer tiempo, aunque Sam Surridge igualó las cosas en el 43'. Luego, tanto solo tres minutos después, Jacob Shaffelburg puso el segundo para los locales.

Este es el nuevo triplete de Messi en el Inter Miami. | Fuente: Apple TV

Lionel Messi, la figura de la MLS

No obstante, en la segunda parte, el cuadro del estado de Florida salió con todo y remontó de la mano de 'Leo'.

En el 63' , el exBarcelona y PSG puso el parcial 2-2, en tanto que Baltasar Rodríguez -con una sutil definición- marcó el tercero para el elenco de Mascherano.

Después, Lionel Messi anotó su triplete con un tiro de penal a los 63 minutos y la cereza del pastel la puso Telasco Segovia con un gol a los 90'+1.

Con este triplete, el astro argentino (campeón del Mundial Qatar 2022 y dos Copa América) quedó como el goleador de la etapa regular de la MLS 2025 con 29 goles, siendo el nuevo 'Bota de Oro' del certamen.

Estos goles del delantero argentino se dieron a lo largo de 28 partidos y, además, dio un total de 19 asistencias. También hay que considerar que durante los playoff de la MLS, el Inter Miami va a jugar nada menos que contra el Nashville en una eliminatoria al mejor de tres partidos.

