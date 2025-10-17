Vuelve a caer: la Selección Peruana cayó en el ranking FIFA tras la derrota ante Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Terminó un nuevo periodo de ventana internacional y la FIFA actualizó su ranking de selecciones masculinas. En este periodo de octubre, la Selección Peruana solo disputó un partido amistoso, ante Chile, mientras que la mayoría de los equipos tuvieron dos compromisos.

Con la derrota 2-1 ante Chile en Santiago en el debut del técnico interino Manuel Barreto, la Selección Peruana descendió al puesto 49 del ranking FIFA. La Bicolor bajó un casillero en la clasificación.

Este mismo cotejo llevó a La Roja a salir del puesto 57 y colocarse en el 56. Al igual que Perú, Chile solo tuvo un partido en el periodo internacional de octubre.

Perú baja en el ranking FIFA

La Selección Peruana comenzó el año estando ubicado en el casillero 40 del ranking, no obstante, sus resultados en las Eliminatorias Sudamericanas llevaron a seguir en una curva descendente. La última vez que logró ascender fue en octubre de 2024, cuando pasó del puesto 43 al 38.

Actualmente, Perú es el sétimo seleccionado en Sudamérica. Argentina lidera en la región y es seguido por Brasil, los únicos que son parte del ‘top 10’ general. Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay siguen en la lista, todos los clasificados al Mundial 2026.

Venezuela y Chile están detrás de Perú, mientras que Bolivia, que clasificó al repechaje intercontinental, es el último de Conmebol.

El líder del ranking absoluto es España, que sostiene su ubicación respecto a la última actualización. Francia descendió al tercer puesto y el que subió al segundo lugar es Argentina. Inglaterra y Portugal se mantienen como cuarto y quinto, respectivamente. Países Bajos, Brasil, Bélgica, Italia y Alemania completan a los 10 primeros.

La próxima y última actualización del ranking será en noviembre. En ese periodo de partidos internacionales, la Selección Peruana enfrentará en Rusia al elenco local y a Chile.

Ranking FIFA (Conmebol)

Argentina (2) --> Antes #3 Brasil (7) --> Antes #6 Colombia (13) Uruguay (15) Ecuador (23) --> Antes #24 Paraguay (39) --> Antes #37 Perú (49) --> Antes #48 Venezuela (50) --> Antes #49 Chile (56) --> Antes #57 Bolivia (76) --> Antes #77